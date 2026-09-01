Мобильные медицинские бригады Ингушетии реализуют профилактические выезды

«Передвижные медицинские комплексы позволяют получить необходимую помощь рядом с домом, а маломобильным и нетранспортабельным пациентам — пройти осмотр на дому», — подчеркнул собеседник издания.

Очередной выезд состоялся при участии специалистов Сунженской центральной районной больницы. Медики обследовали жителей города Сунжи, а также сельских поселений Берд-Юрт и Аршты.

В ходе профилактических осмотров у нескольких пациентов впервые выявили повышенный уровень сахара в крови и артериальную гипертензию. Жителям рекомендовали пройти дополнительное обследование у терапевта и эндокринолога для уточнения состояния здоровья и определения дальнейшей тактики лечения.

Отдельное внимание уделили пациентам, которым сложно самостоятельно посещать медицинские организации. Врачи посетили их на дому, провели осмотры и дали рекомендации. В ряде случаев назначены дополнительные консультации специалистов, в том числе кардиолога и эндокринолога.

Отмечается, что профилактические мероприятия помогают обнаруживать заболевания и факторы риска на ранних этапах, когда своевременное обращение за медицинской помощью позволяет принять необходимые меры.