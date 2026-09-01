В Назрановском районе Ингушетии простились с участником СВО Магомедом Угурчиевым

Как сообщили газете «Ингушетия», в траурных мероприятиях приняли участие и. о. главы муниципалитета Мухарбек Аушев, его заместители Тимурлан Измайлов и Хизир Богатырёв, главы всех сельских поселений района, председатель районного Совета депутатов Идрис Экажев и его заместитель Джабраил Шанхоев, а также жители сельского поселения Экажево и других населенных пунктов.

Представители администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким Магомеда Мусаевича, разделив с ними боль невосполнимой утраты.

«Память о Магомеде Угурчиеве, с честью исполнившем свой воинский долг, навсегда останется в сердцах родных, земляков и всех, кто его знал», — подчеркнули в администрации Назрановского района.