В Назрановском районе Ингушетии простились с участником СВО Магомедом Угурчиевым

В сельском поселении Экажево прошли похороны Угурчиева Магомеда Мусаевича — участника специальной военной операции, который погиб, выполняя свой воинский долг. В рамках исполнения поручения Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова делегация администрации Назрановского муниципального района прибыла, чтобы разделить скорбь с родными и близкими погибшего и оказать им необходимую помощь.
Как сообщили газете «Ингушетия», в траурных мероприятиях приняли участие и. о. главы муниципалитета Мухарбек Аушев, его заместители Тимурлан Измайлов и Хизир Богатырёв, главы всех сельских поселений района, председатель районного Совета депутатов Идрис Экажев и его заместитель Джабраил Шанхоев, а также жители сельского поселения Экажево и других населенных пунктов.
Представители администрации выразили глубокие соболезнования семье и близким Магомеда Мусаевича, разделив с ними боль невосполнимой утраты.
«Память о Магомеде Угурчиеве, с честью исполнившем свой воинский долг, навсегда останется в сердцах родных, земляков и всех, кто его знал», — подчеркнули в администрации Назрановского района.