Глава Ингушетии оценил вклад ГКК в воспитание молодежи 

Руководитель региона акцентировал внимание на том, что многие выпускники единственного в республике учебного заведения военного профиля связали судьбу с армией и сегодня достойно защищают Родину. Он подчеркнул значимость труда педагогов и воспитателей, которые готовят ребят к самостоятельной жизни.

Приоритетное внимание уделяется развитию дисциплинированности, чувства долга, взаимопомощи и уважения к старшему поколению. По его убеждению, именно эти черты закладывают фундамент личности будущего гражданина.

«Для нашей республики Горский кадетский корпус — особое место. Здесь воспитывается поколение, которому в будущем предстоит отвечать за развитие Ингушетии и страны. Желаю ребятам крепости духа, успехов в учебе, верных товарищей и больших достижений», — написал Глава республики на своей странице в социальных сетях.