Находящиеся в горной Ингушетии альпинисты приняли участие в выборах дистанционно

«Голосовать за Президента в горах не только важно, но и круто. А еще я надеюсь выиграть призовые баллы, которые выдаются за онлайн-голосование, и уже придумал на какую экипировку их потрачу», — отметил москвич Николай Мартышев.

В альплагере сейчас более 40 спортсменов из различных регионов России.

«Несмотря на то, что ребята находятся далеко от дома, каждый из них проголосовал дистанционно. Это настоящий пример избирательной активности, патриотизма и желания на деле сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше», — считает руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.