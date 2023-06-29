Платежи

Аграрии Ингушетии оценили мобильное приложение «Россети Северный Кавказ» - «Свет онлайн»

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Ахмед Галаев

«Агропромышленный комплекс — один из основных в материальном производстве Ингушетии. То есть, надежное электроснабжение предприятий сельского хозяйства является важным фактором для роста экономики региона. Без своевременных расчетов с гарантирующим поставщиком это невозможно: высокая платежная дисциплина — в интересах каждого», — так считает Ахмед Галаев, директор садоводческого хозяйства «Алмавит Фрут».

Слова предпринимателя подтверждает безупречная история сотрудничества с «Россети Северный Кавказ»: Ахмед всегда своевременно рассчитывается с энергокомпанией.

«Все очень просто. Именно платежная дисциплина — залог успешного функционирования электросетевого хозяйства, а значит, и в целом развития региона. Благополучное будущее республики — моя ответственность, ответственность каждого из нас», — объясняет свою позицию аграрий.

Потребленную в своём домовладении электроэнергию Ахмед Галаев оплачивает, используя мобильное приложение «Свет онлайн». Энергокомпания запустила сервис в марте прошлого года. С его помощью можно заплатить за энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

«Мобильное приложение «Свет онлайн» — качественно проведенная работа. Простой в использовании и максимально функциональный сервис. Искренне рекомендую: тотальная экономия времени и ежеминутно доступная история о расчетах с энергокомпанией», — подчеркивает аграрий.

Отметим, сад «Алмавит Фрут» был заложен в 2018 году на 42 гектарах по итальянской технологии. Саженцы крупноплодной черешни для посадки предприятием были закуплены в Молдавии и Италии. В настоящее время в пользовании хозяйства находится 170 га земельной площади, из них под фруктовыми садами — 84 га. Садовое производство расположено на землях села Южное Малгобекского района, сообщает пресс-служба компании.

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