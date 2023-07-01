Боец ММА Александр Емельяненко проходит в Ингушетии реабилитацию после очередного боя

«Задача была изолировать Сашу, увезти из Москвы. Здесь много негативных факторов для него. Ингушетия была выбрана оптимальным местом, благо были люди, которые готовы помочь. В Ингушетии его прекрасно встретили, плотно занялись процессом реабилитации. Александр восстанавливается для последующих выступлений», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».

По его словам, на данный момент все хорошо, никаких опасений здоровью Александра нет.