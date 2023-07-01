ММА

Боец ММА Александр Емельяненко проходит в Ингушетии реабилитацию после очередного боя

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Известный российский боец Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии после последнего боя с видеоблогером Евгением Ершовым в мае этого года, сообщил менеджер бойца Никита Бурчак.

«Задача была изолировать Сашу, увезти из Москвы. Здесь много негативных факторов для него. Ингушетия была выбрана оптимальным местом, благо были люди, которые готовы помочь. В Ингушетии его прекрасно встретили, плотно занялись процессом реабилитации. Александр восстанавливается для последующих выступлений», — цитирует Бурчака «Матч ТВ».

По его словам, на данный момент все хорошо, никаких опасений здоровью Александра нет.

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