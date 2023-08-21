Более 126 тыс. учебников закупил фонд «Сафмар» для школьников Ингушетии
Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева предоставил порядка 126 тыс. книг в образовательные учреждения Назрановского и Сунженского районов республики и города Карабулака, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Более 70 тысяч книг получили школы Назрановского района и 56 тысяч учебников образовательные учреждения Карабулака и Сунженского района», — рассказал собеседник.
По его словам, новую учебную литературу для учащихся приобрели благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что благотворительный фонд «Сафмар» выделил средства на обновление дома-интерната в сельском поселении Троицкое Сунженского района.