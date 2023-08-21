Благотворительность

Более 126 тыс. учебников закупил фонд «Сафмар» для школьников Ингушетии

0

Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева предоставил порядка 126 тыс. книг в образовательные учреждения Назрановского и Сунженского районов республики и города Карабулака, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Более 70 тысяч книг получили школы Назрановского района и 56 тысяч учебников образовательные учреждения Карабулака и Сунженского района», — рассказал собеседник.
По его словам, новую учебную литературу для учащихся приобрели благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что благотворительный фонд «Сафмар» выделил средства на обновление дома-интерната в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетии компенсируют затраты на закупку оборудования для промобъектов
Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по высоким зарплатам
В предгорной зоне Ингушетии провели очистку русла реки Фортанга
Пчеловоды Ингушетии в 2022 году собрали 600 тонн меда
В Ингушетии освободят закрытые отводные каналы для предотвращения подтоплений
Ингушский дзюдоист Умар Оздоев стал победителем всероссийских соревнований в Москве
Карту Ингушетии 1924 года представили на фестивале «Вышитая Россия»
В Ингушетии гражданку Таджикистана уличили в хищении смартфона
В Ингушетии стартовал сезон охоты на пернатую дичь
Росгвардейцы Ингушетии пресекли нарушения общественного порядка
Индекс потребительских цен в Ингушетии в июле составил около 100%

Главное

Яндекс.Метрика

 