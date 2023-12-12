Капремонт

До конца года в Ингушетии завершат капремонт дороги протяженностью 20 км

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В республике до конца этого года планируется завершить капремонт дороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт». Это почти 20 км дорожного полотна. На данный момент осталось установить колесоотбойный брус и дорожные знаки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Приведенная в порядок важная транспортная артерия позволит обеспечить безопасное и комфортное движение. Дорожники ведут работу с большим опережением графика. Это позволило нам провести все ключевые этапы до наступления холодов», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он также напомнил, что в следующем году будет сдан мост на этой же автомобильной дороге в городе Карабулаке. Данный объект является переходящим, ремонтные работы на нем начались в мае текущего года. После реконструкции мост прослужит еще не одно десятилетие.

«Мы уделяем большое внимание улучшению дорожной инфраструктуры, эффективно и оперативно реализуя национальный проект «Безопасные качественные дороги». На протяжении пяти лет Ингушетия удерживает лидерство по качеству дорог по всей стране, а среди регионов СКФО мы располагаемся на первом месте», — добавил Глава республики.

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