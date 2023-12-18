До конца года в Малгобеке Ингушетии планируется открыть детсад на 80 мест
В Малгобеке продолжается строительство детского сада на 80 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«Возведение объекта стартовало в первом квартале текущего года. Здесь предусмотрены спальни, групповые комнаты, игровые, буфет, гардеробные, медицинский блок, изостудия, спортивная и детские площадки», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в настоящее время рабочие занимаются облагораживанием прилегающей территории, устройством витражей, потолков, монтажом вентиляционной системы и наружных инженерных сетей. Также в здании налаживается электро- и водоснабжение. Подрядчиком выступает компания ООО «Маяк».
В мэрии города отметили, что местные жители с нетерпением ждут открытия нового детского сада, которое должно состояться до конца текущего года.