До конца года в Малгобеке Ингушетии планируется открыть детсад на 80 мест

«Возведение объекта стартовало в первом квартале текущего года. Здесь предусмотрены спальни, групповые комнаты, игровые, буфет, гардеробные, медицинский блок, изостудия, спортивная и детские площадки», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время рабочие занимаются облагораживанием прилегающей территории, устройством витражей, потолков, монтажом вентиляционной системы и наружных инженерных сетей. Также в здании налаживается электро- и водоснабжение. Подрядчиком выступает компания ООО «Маяк».

В мэрии города отметили, что местные жители с нетерпением ждут открытия нового детского сада, которое должно состояться до конца текущего года.