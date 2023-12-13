ДТП

Два человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

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Два человека травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Назрани, информировали «Ингушетию» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

ДТП с участием ВАЗ-2115 и Lada Granta произошло накануне на улице Столичная, рядом с торговым домом «Эльдорадо». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.

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