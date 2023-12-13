Два человека пострадали в автоаварии в Ингушетии
Два человека травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Назрани, информировали «Ингушетию» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
ДТП с участием ВАЗ-2115 и Lada Granta произошло накануне на улице Столичная, рядом с торговым домом «Эльдорадо». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.