Два человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

ДТП с участием ВАЗ-2115 и Lada Granta произошло накануне на улице Столичная, рядом с торговым домом «Эльдорадо». Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.