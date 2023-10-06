Благотворительность

Единороссы Ингушетии оказали помощь семье участника СВО

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Единороссы Ингушетии в очередной раз оказали помощь семье участника СВО, которая находится в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ИРО «Единой России», в сельском поселении Троицкое секретарь отделения партии в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава администрации муниципального образования Омар Климатов и член местного совета Мухамед Ганиев посетили малоимущую семью Точиевых. Отмечается, что визит состоялся в рамках эстафеты «Доброе дело — лучший подарок Президенту».

В домовладение, где проживают отец, мать, жена и трое детей участника СВО, были привезены продукты питания и различные подарки для детей.

«Позвоню сыну, скажу, чтобы не переживал, единороссы позаботились о нас», — отметила мать военнослужащего.

По словам партийцев, подобные добрые дела помогают людям в трудную минуту и дарят им надежду на лучшее будущее.

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