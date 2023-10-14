Филиал университета МВД приглашает абитуриентов из Ингушетии на день открытых дверей

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону, мероприятие состоится 28 октября 2023 года в 10 часов по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, д. 43. Посетителю необходимо иметь при себе паспорт.

Там отметили, что посещение филиала будет содействовать выбору потенциальными абитуриентами своей будущей профессии.

Дополнительная информация доступна по адресу: https://ставф. крду. мвд. рф/document/12055815.