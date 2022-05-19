Глава Ингушетии Калиматов встретился со студентами ИнгГУ

«Искренне рад встретиться с вами. Современная молодежь Ингушетии в большинстве своем — яркие, интересные и инициативные личности, среди которых есть настоящие таланты. А их любовь к родному краю, почитание старших, бережное отношение к истории и традициям — залог процветания республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, открывая встречу.

В ходе беседы были подняты острые проблемы трудоустройства, создания условий для развития спорта, агропромышленного комплекса в регионе, повышения уровня образования и расширения технической и социально-экономической базы учебных учреждений, а также другие актуальные темы.

Руководитель субъекта заявил, что нехватка профессиональных кадров чувствуется во многих сферах, а обеспечение ими зависит от образовательных учреждений региона.

Дискуссия, в ходе которой Глава республики ответил на десятки вопросов аудитории, продлилась более часа. Вопросы касались жизни университета, системы образования, а также актуальных на сегодняшний день проблем в республике и стране в целом.

При обсуждении технических специальностей, в частности, агропромышленного комплекса республики, Глава республики отметил, что в регионе действует программа по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса. В настоящее время государственная поддержка осуществляется практически по всем отраслям сельского хозяйства», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, в 2021 году на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей было направлено 488 млн рублей.

«Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 18,4 % и составил 14,9 млрд рублей. По темпам роста по данному показателю республика занимает 2 место по Северо-Кавказскому федеральному округу. Объем продукции животноводства вырос на 20 % (9,8 млрд руб.), рост производства обеспечен за счет увеличения производства мяса на 9,5 %, молока на 17,8 %, яиц на 6,5 %», — отметил Глава республики.

В заключение обсуждения Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что встреч таких будет больше, поскольку он видит энтузиазм со стороны педагогов и студенчества, отметил, что осталось много незатронутых тем и предложений.