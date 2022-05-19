Глава Ингушетии на встрече с молодежью призвал выбирать востребованные профессии

Как отметил Калиматов, при грамотном подходе к выбору специальности каждый человек может стать профессионалом своего дела. Профессия, по его мнению, должна приносить удовольствие и обеспечивать максимальную реализацию возможностей.

«Нам нужны инженеры, специалисты по информационным технологиям. Надо выбирать не престижные, а востребованные на рынке труда профессии. Юристов в республике и так много, экономистов еще больше. В связи с научно-техническим прогрессом, внедрением новых технологий и программ, некоторые профессии вымирают, а им на смену приходят востребованные, а у нас этого мало. В медицине, например, многие из вас выбирают сестринское дело, но у нас нет специалистов по обслуживанию медоборудования КТ и МРТ. Техникам приходится ездить из одной больницы в другую. Разобраться в технологии сложно, для этого нужно освоить точные науки», — сказал Глава.

По его словам, из-за отсутствия кадров руководству крупных предприятий АПК и промышленности Ингушетии приходится привлекать техников, инженеров и иных специалистов из других регионов России.

«Птицекомплекс «Южный» приглашает специалистов из Краснодара, алюминиевые заводы «РИАЛ» и «РИАК» задействовали инженеров из Ростовской области. А мы сетуем на отсутствие работы. Такая ситуация возникает потому, что молодежь выбирает легкую, престижную профессию с мыслью «Получу диплом, а там видно будет». Это неправильно суждение», — считает Калиматов.