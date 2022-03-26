Глава Ингушетии провел с молодежью «Диалог на равных»

«Я хочу с вами на равных поговорить. Не читать по бумажке. Есть много актуальных вопросов, в которых не обойтись без вашего участия. Сегодня у властей и молодежи республики одна общая цель — развитие региона, и я призываю вас говорить, спрашивать откровенно обо всем, что вас интересует. Запрещенных тем нет», — обратился к юношам и девушкам руководитель субъекта.

При этом Калиматов отметил, что собрал глав профильных министерств и ведомств, курирующего зампреда правительства Олега Фурсова, представителей администрации Главы и правительства республики, чтобы отдельные вопросы решить на месте.

В ходе диалога участники обсудили вопросы выбора профессии и самореализации, воплощения в жизнь социальных и бизнес-проектов, которыми занимаются ребята, экологии и другие.

Также прозвучали и просьбы. В частности, руководитель регионального отделения МОО «Российские студенческие отряды» Адам Ярыжев рассказал о деятельности движения, благодаря которой в прошедшем году было трудоустроено 400 человек.

В текущем году в планах отрядов повысить показатель, для чего необходимо содействие профильных министерств и ведомств для устройства на работу по специальностям: младший медперсонал, строители, педагоги, работники сельского хозяйства и туризма.

Также в сфере занятости успешно реализуется идея автономной некоммерческой организации «Частное агентство занятости «Вакансия». Ее представитель Магомедрасул Кузьгов сообщил о результатах деятельности в прошлом году: обработка 1500 вакансий и найм на постоянной основе почти 500 человек.

Ахмед Халухаев с проектом «В гостях у гор», в рамках которого в горной части региона были установлены 33 площадки для отдыха, проинформировал, что к празднованию 30-летия республики его команда хочет внести свой вклад и обустроить еще 30 подобных зон.

Калиматов отметил, что руководство всегда должно оказывать поддержку молодежи и черпать у них идеи, применимые в реальности и полезные для жителей республики. Всем проектам будет оказана поддержка и содействие со стороны органов исполнительной власти региона.

Кроме того, ребята подняли темы донорства, сохранения культурного наследия и патриотического воспитания.

«Я вижу в вас будущее нашей республики по тому, как вы заинтересованы в абсолютно разных направлениях, как ваши стремления затрагивают и вашу жизнь, личные здоровые амбиции, и в тоже время — жизнь всего общества. Это радует и мне хочется новых встреч, мы сделаем это доброй традицией и будем чаще их проводить», — заявил Глава региона.

Руководитель субъекта также наградил активистов добровольческого движения медалью «Волонтер Ингушетии», учрежденной в 2021 году по его поручению, а в конце мероприятия ознакомился с их презентациями на стендах, где представлены результаты деятельности организаций в виде справочной информации и наглядных пособий, макетов.