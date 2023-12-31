Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым 2024 годом

Глава региона отметил, что прошлый год был непростым для Ингушетии и для всей страны, а также полон событий, укрепивших единство жителей России.

«С ним связано немало испытаний, забот и волнений. Наши герои в одном ряду с представителями всех народов России показали примеры настоящего патриотизма и героизма в ходе специальной военной операции, защищая интересы России, обеспечивая ее благополучие и безопасность», — сказал в своем обращении Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, ингушский народ в очередной раз подтвердил красоту и силу своих традиций, высокий патриотизм и гражданскую сознательность, принимая участие в сборе помощи для новых регионов России и помощи жителям Палестины.

«Несмотря на сложность, мы смогли воплотить в жизнь десятки проектов социально-экономического развития республики. Это новые центры и учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта, объекты промышленности и АПК, дорожная и туристская инфраструктура, благоустройство общественных территорий и многое другое», — добавил Глава региона, отметив, что «в 2024 году мы добьемся новых успехов».

В завершение Махмуд-Али Калиматов пожелал, чтобы 2024 год был для всей страны успешным, стабильным, щедрым на добрые и радостные события и принес удачу, мир и достаток в каждую семью.

«Дала беркате, иразе, машаре хилда хьатIадоагIа керда шу!», — резюмировал руководитель региона.