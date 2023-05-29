Глава Ингушетии пожелал юнармейцам новых побед

Успехи участников движения, которое объединяет в своих рядах лучших представителей молодежи, свидетельствуют о возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству, считает руководитель субъекта.

«Благодаря хорошим наставникам и педагогам юнармейцы достигают высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, активно участвуют в общественной жизни, проявляют себя в различных акциях, ухаживают за памятниками и обелисками погибшим воинам. Отдельную благодарность выражаю руководителю движения Мадине Богатыревой за возрождение патриотического духа подрастающего поколения, популяризацию военно-исторического наследия нашей страны и активную гражданскую позицию», — подчеркнул Калиматов.

«Желаю всем участникам движения новых побед, успехов в учебе, спорте и общественной деятельности», — добавил Глава.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны России и при поддержке главы государства. Сегодня в рядах движения насчитывается более 1 млн 350 тыс. участников.