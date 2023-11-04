Глава Ингушетии призвал посетить выставку «Россия» на ВДНХ

«Главной презентационной площадкой экономического и технологического потенциала нашей огромной страны с 4 ноября по 12 апреля впервые за много лет снова станет знаменитая Выставка достижений народного хозяйства. Широкоформатное мероприятие организовано и проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что 89 регионов страны подготовили уникальные выставки своих возможностей в разных отраслях, в том числе представят свои древние традиции и достижения современной культуры.

«С гордостью объявляю об участии нашей республики в этом форуме. Наша Ингушетия славится своим гостеприимством, историей, самобытной культурой и традициями. Мы представим на выставке ключевые достижения республики за последние годы в экономике, культуре, агропромышленном комплексе, промышленности, строительстве и многое другое. Это важное для нас событие, которое даст возможность поделиться опытом Ингушетии, ее природной красотой. Мы стремимся показать, что наша республика — это не только богатое историческое наследие, но и современный развивающийся регион», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Ингушетия всегда стояла на страже интересов своего государства. И сегодня, в это непростое для нас всех время, наши мужественные бойцы продолжают, как и их предки, защищать рубежи нашей великой родины России. И благодаря им мы имеем возможность созидать и развиваться. Нам есть чем гордиться. Ждем всех на выставке на ВДНХ», — добавил Глава региона.