Благоустройство

Глава Ингушетии призвал жителей принять участие в отборе проекта Национального парка

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей республики принять активное участие в отборе дизайн-проекта Национального парка, который планируется заложить в Назрани в 2024 году.

«Этот вопрос давно стоит на повестке. Для нас очень важно было создать для жителей республики полноценное место отдыха для взрослых и детей, чтобы им не приходилось выезжать в другие регионы для досуга. Я уверен, что Национальный парк станет визитной карточкой региона. Здесь будут все условия для полноценного отдыха жителей и гостей республики: пруд, футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки, аттракционы, колесо обозрения и многое другое. Все то, что нравится нашим детям», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта считает, что проект придаст дополнительный импульс развитию туризма без ущерба для окружающей среды.

«В настоящее время ведутся работы по утверждению дизайн-проекта. С этой целью решено провести голосование за лучший вариант. Учитывая его важность и актуальность, жители республики могут принять участие в его выборе. Голосование стартует 1 декабря и продлится 20 дней. Его условия будут размещены на сайте Минстроя Ингушетии. Каждый житель республики сможет выбрать понравившийся ему дизайн-проект и отдать свой голос», — подчеркнул Глава.

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