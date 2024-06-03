Пять улиц благоустроят в Малгобеке Ингушетии до конца 2024 года

По словам собеседника, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», на территории населенного пункта будут капитально отремонтированы следующие улицы: Шейх-Мансура, Кавказская, Панфилова и Покрышкина.

«На улице Шейха-Мансура уже активно реализуется комплекс мер по реконструкции. В настоящее время здесь обустраивают канализационную линию длиной около 1 км. В свою очередь на Кавказской улице производится выравнивание дорожного полотна и рассыпка песчано-гравийной смеси», — подчеркнул он.

В дальнейшем на обоих участках приступят к асфальтированию, прокладке тротуаров и монтажу системы уличного освещения. Благоустройство улиц Покрышкина и Панфилова стартует в скором времени.

Также за счёт местного бюджета реконструируют улицу Базоркина протяженностью 550 метров. На данном участке демонтировали старые элементы благоустройства, обрезали деревья и расчистили площадку под парковочную зону.

Отмечается, что согласно плану, капитальный ремонт вышеперечисленных улиц будет завершен до конца 2024 года.