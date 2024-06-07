В Назрани завершено благоустройство улицы Цечоева 

Отмечается, что по результатам голосования жителей за благоустройство общественных территорий данная улица была включена в список и там стартовали работы.

В прежнее время на улице с периодической частотой возникали проблемы для проезда транспортных средств, особенно в дни ненастья. Теперь улица в полном объеме благоустроена. Накануне там были заменены водопроводные трубы и модернизирована канализация.

«Работа по ремонту городских улиц проходит поэтапно. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в Назрани планируют благоустроить еще 4 территории, где предстоит осуществить большой перечень работ», — подчеркнули в муниципалитете.