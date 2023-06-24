Глава Ингушетии уверен, что бойцы из республики никогда не станут на сторону предателей

Он привел слова Путина в своем Телеграм-канале о том, что страна сегодня борется «за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей».

«Хочу подчеркнуть, что Ингушетия во все тяжелые времена стояла в одном ряду с защитниками Родины. И сегодня наши воины вместе с многонациональным народом России в сложных условиях борются за наше будущее без фашизма. Уверен, что бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей», — отметил Калиматов.

По его словам, сложно понять действия Пригожина и его людей, которые пытаются нанести удар в спину тех, кто будучи патриотами России, героически продолжают выполнять свой воинский долг.

«Наш Президент дает нам пример уверенности и спокойствия в данной ситуации. Сегодня нам важно сплотиться вокруг лидера России, чтобы всему миру было понятно — российский народ был и всегда будет на стороне Владимира Путина, который сегодня является сильным и влиятельным политиком и лидером мирового уровня», — добавил Глава Ингушетии.

Напомним, что в УК России есть статья 279 «Вооруженный мятеж». Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России либо нарушения территориальной целостности страны наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет

Ранее Президент России заявил, что Вооруженные силы получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание.

Он обратился к гражданам, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются и героически отбивают атаки противника.

«В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», — призвал он.

Действия, которые раскалывают это единство, Путин назвал отступничеством от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность в том, что российские власти защитят и народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.