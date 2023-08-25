Гостеприимство

Глава Ингушетии встретился с юными спортсменами из Запорожской области

0

Республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с юными спортсменами и их наставниками из Токмакского района Запорожской области.

В рамках шефской помощи, с 9 августа борцы вольного стиля из Токмака проводят тренировочные сборы в предгорной зоне республики, а также знакомятся с достопримечательностями региона.

«Гостям из Запорожья нашими министерствами были подготовлены различные программы как в самом комплексе, так и в Магасе, и в самых живописных районах горной Ингушетии. Было приятно услышать от них, что им в нашей республике очень понравилось», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, дома у ребят непростая обстановка. Глава выразил уверенность, что свежий горный воздух, экологически чистые продукты и активные занятия спортом помогут им вернутся домой полными сил, с массой новых впечатлений, теплых воспоминаний о республике.

«Очень понравилось в горах, где нас водили к башенным комплексам и храму Тхаба-Ерды. Сопровождавший гид подробно рассказал, как строились эти башни, каким был жизненный уклад тех, кто в них жил, а также о традициях и обычаях ингушей. Много интересного для себя узнали», — сказал один из гостей.

Руководитель субъекта вручил всем членам группы памятные подарки и пригласил их приехать на отдых в детский лагерь «Эрзи» в Джейрахском районе.

«В следующем году я предлагаю вам приехать в наш детский лагерь «Эрзи», который находится в красивейшем месте в горном Джейрахском районе. Сейчас там идет полная реконструкция, создаются современные условия и дополнительные места, чтобы можно было принять 500 детей в смену. В марте 2024 года лагерь будет готов, и мы ждем вас к себе на отдых», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Ингушетия оказывает гуманитарную помощь подшефному Токмакскому району Запорожской области, в рамках ранее заключенного соглашения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Цепь или трос — что крепче? Комментарии экспертов
Жителей Ингушетии приглашают на ярмарку вакансий с участием работодателей из Самарской области
В МВД по Ингушетии проходит набор на службу молодых людей
Пал сухой травы запрещен законодательно — МЧС по Ингушетии
Один человек пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии
На сотрудника Минсельхоза Ингушетии завели дело из-за реестровой ошибки
План агротехнического ухода за лесными культурами на текущий год в Ингушетии выполнен на 93%
В текущем году в Ингушетии строятся 65 социально значимых объектов
Два участника массовой драки в горах арестованы в Ингушетии за нападение на полицейских
Музей изобразительных искусств Ингушетии представил пятый выпуск рубрики «Наши книжные находки»
Прием абитуриентов в колледж искусств Ингушетии продлен до конца сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 