Глава Ингушетии встретился с юными спортсменами из Запорожской области

В рамках шефской помощи, с 9 августа борцы вольного стиля из Токмака проводят тренировочные сборы в предгорной зоне республики, а также знакомятся с достопримечательностями региона.

«Гостям из Запорожья нашими министерствами были подготовлены различные программы как в самом комплексе, так и в Магасе, и в самых живописных районах горной Ингушетии. Было приятно услышать от них, что им в нашей республике очень понравилось», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, дома у ребят непростая обстановка. Глава выразил уверенность, что свежий горный воздух, экологически чистые продукты и активные занятия спортом помогут им вернутся домой полными сил, с массой новых впечатлений, теплых воспоминаний о республике.

«Очень понравилось в горах, где нас водили к башенным комплексам и храму Тхаба-Ерды. Сопровождавший гид подробно рассказал, как строились эти башни, каким был жизненный уклад тех, кто в них жил, а также о традициях и обычаях ингушей. Много интересного для себя узнали», — сказал один из гостей.

Руководитель субъекта вручил всем членам группы памятные подарки и пригласил их приехать на отдых в детский лагерь «Эрзи» в Джейрахском районе.

«В следующем году я предлагаю вам приехать в наш детский лагерь «Эрзи», который находится в красивейшем месте в горном Джейрахском районе. Сейчас там идет полная реконструкция, создаются современные условия и дополнительные места, чтобы можно было принять 500 детей в смену. В марте 2024 года лагерь будет готов, и мы ждем вас к себе на отдых», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Ингушетия оказывает гуманитарную помощь подшефному Токмакскому району Запорожской области, в рамках ранее заключенного соглашения.