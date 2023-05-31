Глава Малгобекского района Ингушетии проверил готовность к открытию ДОУ в селе Инарки
Глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев проверил готовность к открытию детского сада на 220 мест в селе Инарки, строительство которого ведется в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщается в ТГ муниципалитета.
В рамках инспекции Костоев вместе с начальниками отделов администрации осмотрел техническое оснащение учреждения, рабочие кабинеты и помещения под различные кружки.
«Детский сад готов к сдаче. Объект обеспечен всеми необходимыми современными удобствами. Совсем скоро он станет вторым домом для маленьких жителей Инарков», — отметил глава администрации района.
Отметим, что открытие ДОУ приурочено к Международному дню защиты детей.