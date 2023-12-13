Почетное звание

Главе Россельхозцентра по Ингушетии присвоено звание «Почетный работник АПК России»

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Керим Белхароев

Руководитель филиала Россельхозцентра по Ингушетии Керим Белхароев получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Награда присвоена с формулировкой «За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд».

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, церемония награждения состоялась в ходе XVI Всероссийского совещания ФГБУ «Россельхозцентр», которое проходило в Омске. Награда была вручена директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Романом Некрасовым.

«Вся трудовая деятельность Керима Белхароева связана с аграрной отраслью, по большей мере это работа в Россельхозцентре. В качестве руководителя филиала он трудится с 2017 года. Проделана большая работа», — рассказали в Минсельхозе региона. 

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