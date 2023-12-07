Руководитель Госстройнадзора Ингушетии удостоен звания заслуженного строителя России

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что звание присвоено «за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Госстройнадзор республики образован указом Главы Ингушетии от 18 сентября 2020 года. Исполнительным органом государственной власти осуществляется надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, в области долевого строительства МКД, а также выдаются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.