Госпрограмма развития Северного Кавказа в числе лидеров по эффективности

Отмечается, что госпрограмма развития СКФО показала высокий уровень эффективности реализации — 95,2%.

«Высокий уровень эффективности исполнения госпрограммы обеспечен за счет слаженной работы федеральных органов власти, руководства региона и представителей бизнеса. Сегодня СКФО динамично развивается. Мы видим, что поступательно расширяется социальная и туристическая инфраструктура, появляются новые возможности для самореализации граждан. В результате укрепляется экономика региона в целом», — отметил курирующий СКФО вице-премьер Александр Новак.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров напомнил, что на реализацию госпрограммы в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей, кассовое исполнение на 10 августа составило 12 млрд рублей — 75,3%.

До конца текущего года в регионах СКФО к введению запланировано 11 объектов капитального строительства в сфере образования, спорта, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры.