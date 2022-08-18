Госпрограмма

Госпрограмма развития Северного Кавказа в числе лидеров по эффективности

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По итогам оценки эффективности реализации государственных программ за шесть месяцев 2022 года госпрограмма развития Северного Кавказа оказалась в числе лидеров — 6-е место из 49 госпрограмм, сообщается на сайте кабинета министров России.

Отмечается, что госпрограмма развития СКФО показала высокий уровень эффективности реализации — 95,2%.

«Высокий уровень эффективности исполнения госпрограммы обеспечен за счет слаженной работы федеральных органов власти, руководства региона и представителей бизнеса. Сегодня СКФО динамично развивается. Мы видим, что поступательно расширяется социальная и туристическая инфраструктура, появляются новые возможности для самореализации граждан. В результате укрепляется экономика региона в целом», — отметил курирующий СКФО вице-премьер Александр Новак.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров напомнил, что на реализацию госпрограммы в 2022 году выделено 15,9 млрд рублей, кассовое исполнение на 10 августа составило 12 млрд рублей — 75,3%.

До конца текущего года в регионах СКФО к введению запланировано 11 объектов капитального строительства в сфере образования, спорта, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры.

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