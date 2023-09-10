Ингушетии окажет помощь в замене ветхих водопроводов и ремонте дороги городу Молочанску

Как сообщил на совещании с руководителями профильных министерств премьер республики Владимир Сластенин работы будут проводиться силами местной организации МУП «Венеция», созданной при городской администрации.

В следующем году там же по улице Низовая республикой будет заменен водовод протяженностью 575 метров, проведены пуско-наладочные и восстановительные работы готовой к вводу насосной станции, а также отремонтировано дорожное покрытие улицы имени Шевченко длиной 3,9 тыс. метров. В общей сложности на эти цели будут выделены более 46,2 млн. руб.

Премьер заметил, что данная работа не только содействуют комфорту, благополучию и безопасности жителей Токмакского района, но и способствуют его дальнейшему развитию.

«На нас в рамках шефства Президентом страны возложена серьезная и ответственная задача — это оказание помощи людям, которые сегодня находятся в кризисной ситуации. И общими усилиями мы должны мобилизовать наши ресурсы, и сделать все от себя зависящее для поддержки и улучшения жизни тех, кто нуждается в ней», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.