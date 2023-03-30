Ингушетия в числе экологически благополучных регионов России

«Наша республика в числе экологически благополучных регионов. Но, для сохранения этого статуса, мы обязаны тщательно оберегать окружающую нас среду: перестать загрязнять почву, реки, другие водоемы. Не рубить бесконтрольно леса, сохранять животный мир и фауну», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава подчеркнул, что самый большой ущерб природе наносит человек. «Пока каждый из нас не осознает свою ответственность за экологию, ситуация с загрязнением окружающей среды не изменится и рано или поздно приведет нас к катастрофе. Мы все должны помнить об этом и вносить свой посильный вклад в сохранение нашей природы», — добавил Калиматов.

Отмечается, что Ингушетия в минувшем году достигла всех целевых показателей по федеральным проектам «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

В частности, ликвидирована крупнейшая в регионе свалка в городе Малгобеке. В муниципалитетах установлено 2289 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Проведены мероприятия по лесовосстановлению на площади 21 га. Приобретена специализированная лесохозяйственная техника — 2 трактора и 7 единиц оборудования.

В 2022 году выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятию «Оздоровление гидрографической сети реки Сунжа в городе Магасе Республики Ингушетия». Общая стоимость 2,99 млн рублей, протяженность участка — 4,6 км. В текущем году проект будет реализовываться.