Ингушские единороссы подготовили большую программу мероприятий ко Дню народного единства

«Это — значимый праздник. 4 ноября мы чтим многовековую историю и культуру нашей страны, а также ее разнообразие, многонациональность и многоконфессиональность. Это время, когда мы отмечаем важность солидарности, терпимости и уважения друг к другу. День народного единства объединяет людей и создает атмосферу праздника и радости. В честь этой даты в Ингушетии пройдут командные интеллектуальные игры (росквизы), культурно-просветительские и гуманитарные мероприятия. Мероприятия, организованные в честь Дня народного единства, помогают укрепить привязанность к нашей общей российской истории и традициям, а также способствуют укреплению взаимопонимания и солидарности между народами», — цитирует руководителя регионального исполнительного комитета ИРО ВПП «Единая Россия» Ибрагима Картоева его пресс-служба.

Отмечается, что «Единая Россия» проведет мероприятия ко Дню народного единства по всей стране. Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО. Волонтеры собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки — местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.