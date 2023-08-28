Ингушские футболисты стали серебряными призерами детско-юношеского турнира

По информации портала ingfootball, в соревнованиях, проходивших в г. Краснодаре с 23 по 28 августа, приняли участие восемь команд, разделенных на две группы. Команды, занявшие первые два места в группе, выходили в полуфинал турнира, где и боролись за главные призы. Ингушская команда попала в группу «А», где ей противостояли ДФЦ «Сочи», махачкалинский «Сокол» и ростовская «Спарта».

Юные ингушские мастера кожаного мяча (2009 года рождения) заняли второе место в группе, что позволило им пройти в следующий раунд соревнований. В первой игре, благодаря голам Илеза Теркакиева и Абдул-Малика Холухоева, были повержены сочинцы со счетом 2:1. Вторая и третья встречи в группе завершились ничейным результатом, со счетом 1:1. Махачкалинцам гол забил Омар Барахоев, а ростовчанам — Илез Теркакиев.

Таким образом, подопечные Дауда Мархиева и Алика Накастхоева, набрав пять очков в группе, стали вторыми в квартете и вышли в полуфинал турнира, где им предстояло сыграть с победителем группы «В» — краснодарской «Кубанью».

Ничейная серия наших юниоров продолжилась и в серии плей-офф — основное время матча закончилось вничью (1:1), забитым мячом отметился Магомед Албогачиев. Послематчевая серия пенальти также осталась за юными футболистами Ингушетии (4:3), и команда РСШ «Ангушт» вышла, таким образом, в финал соревнований.

В главном поединка турнира юным ангуштовцам против академии ФК «Сочи» повезло меньше — ингушская команда проиграла со счетом 0:1, хотя неоднократно могла поразить ворота соперника и спасти встречу.

Организаторы соревнований наградили ингушскую команду медалями и дипломами. Индивидуально был отмечен Мухаммад Имагожев, который стал лучшим игроком турнира. А Умара Темурзиева назвали лучшим защитником турнира.