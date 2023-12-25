Грэпплинг

Ингушские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по грэпплингу

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Представители региона завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на межрегиональном турнире по грэпплингу Fight Zone Tournament, который проходил 24 декабря в Нальчике, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«Золотую и бронзовую медали завоевал Мухаммад Местоев, а на вторую ступень пьедестала поднялся Абдуллах Балхаев», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, спортсмены представляли бойцовский Клуб «Гаракх».

Тренирует ребят опытный наставник Азамат Шибилов.

Отмечается, что турнир был посвящен 30-летию парламента Кабардино-Балкарской Республики.

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