Ингушские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по грэпплингу
Представители региона завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на межрегиональном турнире по грэпплингу Fight Zone Tournament, который проходил 24 декабря в Нальчике, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Золотую и бронзовую медали завоевал Мухаммад Местоев, а на вторую ступень пьедестала поднялся Абдуллах Балхаев», — рассказал Тагир Хамхоев.
По его словам, спортсмены представляли бойцовский Клуб «Гаракх».
Тренирует ребят опытный наставник Азамат Шибилов.
Отмечается, что турнир был посвящен 30-летию парламента Кабардино-Балкарской Республики.