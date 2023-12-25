Ингушские спортсмены стали призерами межрегионального турнира по грэпплингу

Представители региона завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на межрегиональном турнире по грэпплингу Fight Zone Tournament, который проходил 24 декабря в Нальчике, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.