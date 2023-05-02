Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по панкратиону

Медали в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Р. А. Баталовой разыгрывали в разделах классического и традиционного панкратиона среди юниоров и юношей в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет. Отмечается, что в ответственном старте принимали участие 950 спортсменов из 59 регионов страны.

Юношеская сборная команда Ингушетии по панкратиону в составе 20 человек показала хорошие результаты — в копилке ингушских спортсменов шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, победителями первенства России стали Магомадов Сулим, Баркинхоев Ибрагим, Евлоев Азамат, Гандалоев Амир, Агиев Алисхан и Кациев Зелимхан. Серебряные награды выиграли Евлоев Анзор и Картоев Ислам. На третью ступень пьедестала поднялись Костоев Саламхан, Гандалоев Абдул-Малик, Нагоев Муслим, Муцольгов Исмаил, Медов Мухамед-Али, Дзортов Илез.

Вместе с командой на соревнования выезжал старший тренер сборной РИ по панкратиону Башир Гагиев.