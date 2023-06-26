Ингушский борец завоевал «золото» на международном турнире в Стамбуле

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, до финала Ханиев, выступавший в весе 70 кг и представлявший Азербайджан, провел две схватки. Обе встречи уроженец Ингушетии завершил досрочно с общим счетом 21:0.

В решающей схватке Магомед-Башир одолел победителя первенства Европы U-23 иранца Али Аббаса Резаи (13:6).