Ингушский борец завоевал «золото» на международном турнире в Стамбуле
Ингушский борец вольного стиля Магомед-Башир Ханиев, воспитанник хасавюртовского УОР, завоевал золотую медаль на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, до финала Ханиев, выступавший в весе 70 кг и представлявший Азербайджан, провел две схватки. Обе встречи уроженец Ингушетии завершил досрочно с общим счетом 21:0.
В решающей схватке Магомед-Башир одолел победителя первенства Европы U-23 иранца Али Аббаса Резаи (13:6).