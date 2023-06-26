Вольная борьба

Ингушский борец завоевал «золото» на международном турнире в Стамбуле

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Ингушский борец вольного стиля Магомед-Башир Ханиев, воспитанник хасавюртовского УОР, завоевал золотую медаль на международном турнире «Яшар Догу» в Стамбуле.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, до финала Ханиев, выступавший в весе 70 кг и представлявший Азербайджан, провел две схватки. Обе встречи уроженец Ингушетии завершил досрочно с общим счетом 21:0.

В решающей схватке Магомед-Башир одолел победителя первенства Европы U-23 иранца Али Аббаса Резаи (13:6).

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