Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Илез Хашагульгов завоевал золотую и две серебряные медали на открытом чемпионате мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open Championship Gi & No-Gi, который проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Спортсмен стал чемпионом мира, выступая в разделе Master 1 в No-Gi среди черных поясов в весовой категории до 80 кг», — рассказал Тагир Хамхоев.
По его словам, Илез также стал двойным серебряным призером в весовой категории до 80 кг и в абсолютной весовой категории в разделе Master 1 в GI среди черных поясов.
Тренирует спортсмена опытный наставник Арби Мурадов. Боец представляет спортивный клуб Brasa Russia.