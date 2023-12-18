Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал чемпионом мира по джиу-джитсу

«Спортсмен стал чемпионом мира, выступая в разделе Master 1 в No-Gi среди черных поясов в весовой категории до 80 кг», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, Илез также стал двойным серебряным призером в весовой категории до 80 кг и в абсолютной весовой категории в разделе Master 1 в GI среди черных поясов.

Тренирует спортсмена опытный наставник Арби Мурадов. Боец представляет спортивный клуб Brasa Russia.