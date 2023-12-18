Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал чемпионом мира по джиу-джитсу

0

Илез Хашагульгов завоевал золотую и две серебряные медали на открытом чемпионате мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open Championship Gi & No-Gi, который проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«Спортсмен стал чемпионом мира, выступая в разделе Master 1 в No-Gi среди черных поясов в весовой категории до 80 кг», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, Илез также стал двойным серебряным призером в весовой категории до 80 кг и в абсолютной весовой категории в разделе Master 1 в GI среди черных поясов.

Тренирует спортсмена опытный наставник Арби Мурадов. Боец представляет спортивный клуб Brasa Russia.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет IV Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах
Ингушский дзюдоист Имран Парчиев стал третьим на соревнованиях за Кубок России
Сотрудники администрации Назрановского района пресекли самовольный захват земельного участка
Правоохранители Ингушетии задержали подозреваемого в мошенничестве на 750 тыс. рублей
В центре Назрани провели подсыпку песчано-солевой смесью ряда улиц
До конца года в Малгобеке Ингушетии планируется открыть детсад на 80 мест
В Ингушетии в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек
Спортсмен из Ингушетии Салман Алхастов стал чемпионом турнира по грэпплингу в США
Суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете строительства 6 павильонов в Магасе
Глава Ингушетии включен в Высший совет «Единой России»
В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет

Главное

Яндекс.Метрика

 