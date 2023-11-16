Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Муслим Арсамаков стал победителем молодежного чемпионата мира по джиу-джитсу

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Ингушский спортсмен Муслим Арсамаков, представляющий Казахстан, стал победителем молодежного чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу 2023 года среди жёлтых поясов.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Арсамаков выступал в Абу-Даби (ОАЭ) в весовой категории до 72 кг. Тренируют Муслима Леонид Юсупов и Наиль Алкамов.

Отмечается, что чемпионат в Абу-Даби является одним из самых массовых мировых первенств по бразильскому джиу-джитсу. Участие в нем приняли более 2 тыс. спортсменов со всего мира.

«Именно в ОАЭ хорошими темпами развивается бразильское джиу-джитсу. Очень много ресурсов, денег вливают в этот вид спорта — и можно сказать, что это одно из таких мест в мире, где джиу-джитсу занимает лидирующие позиции», — подчеркнул Муслим Арсамаков.

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