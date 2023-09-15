Футбол

Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче на Кубок России

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Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев отличился в матче с футбольным клубом «Челябинск».

По информации портала ingfootball, встреча прошла на домашней для «Амкара» арене «Звезда» в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, которые вышли в следующий раунд финала Кубка России («Путь регионов»). Ближайшую игру команда проведет 17 сентября, когда примет на своем поле «Чертаново».

Хазбулат Хамхоев под аплодисменты зрителей вытащил несколько, казалось, не берущихся мячей. Он стал героем встречи, проявив великолепную реакцию.

Напомним, в стартовом составе пермяков дебютировал другой представитель Ингушетии в стане «Амкара» — полузащитник Аслан Муталиев, сыгравший на левом фланге атаки.

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