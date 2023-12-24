Безопасность

Итоги проверки деятельности АЗС обсудили в столице Ингушетии

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Итоги проверки деятельности АЗС в городах Магасе и Назрани обсудили на заседании межведомственной комиссии по проверке автозаправочных станций, под руководством Махмуд-Али Калиматова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Руководитель Минэнерго республики Ахмет Лолохоев доложил, что в столице осуществляют предпринимательскую деятельность всего пять заправочных станций, на трех выявлены нарушения санитарного законодательства и пожарной безопасности.

По его словам, в Назрани функционируют 34 заправочных станции. В ходе проверки на ряде объектов выявлены нарушения, в том числе по противопожарной безопасности. Информация направлена в правоохранительные органы.

Глава Ингушетии напомнил, что в приоритете безопасность людей: как работников автозаправочных станций и жителей домовладений, расположенных рядом, так и клиентов.
«Не нужно ждать, пока случится непоправимая трагедия. Прежде необходимо удостовериться в обоснованности территориального размещения АЗС и принять меры по устранению угроз жизни и здоровью граждан. Мне нужны конкретные результаты, а не просто статистические данные», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он заявил, что главы администраций муниципалитетов будут нести личную ответственность в случае при незаконном функционировании заправок на их территориях.

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