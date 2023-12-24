Итоги проверки деятельности АЗС обсудили в столице Ингушетии

Руководитель Минэнерго республики Ахмет Лолохоев доложил, что в столице осуществляют предпринимательскую деятельность всего пять заправочных станций, на трех выявлены нарушения санитарного законодательства и пожарной безопасности.

По его словам, в Назрани функционируют 34 заправочных станции. В ходе проверки на ряде объектов выявлены нарушения, в том числе по противопожарной безопасности. Информация направлена в правоохранительные органы.

Глава Ингушетии напомнил, что в приоритете безопасность людей: как работников автозаправочных станций и жителей домовладений, расположенных рядом, так и клиентов.

«Не нужно ждать, пока случится непоправимая трагедия. Прежде необходимо удостовериться в обоснованности территориального размещения АЗС и принять меры по устранению угроз жизни и здоровью граждан. Мне нужны конкретные результаты, а не просто статистические данные», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он заявил, что главы администраций муниципалитетов будут нести личную ответственность в случае при незаконном функционировании заправок на их территориях.