Итоги проверки деятельности АЗС обсудили в столице Ингушетии
Итоги проверки деятельности АЗС в городах Магасе и Назрани обсудили на заседании межведомственной комиссии по проверке автозаправочных станций, под руководством Махмуд-Али Калиматова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Руководитель Минэнерго республики Ахмет Лолохоев доложил, что в столице осуществляют предпринимательскую деятельность всего пять заправочных станций, на трех выявлены нарушения санитарного законодательства и пожарной безопасности.
По его словам, в Назрани функционируют 34 заправочных станции. В ходе проверки на ряде объектов выявлены нарушения, в том числе по противопожарной безопасности. Информация направлена в правоохранительные органы.
Глава Ингушетии напомнил, что в приоритете безопасность людей: как работников автозаправочных станций и жителей домовладений, расположенных рядом, так и клиентов.
«Не нужно ждать, пока случится непоправимая трагедия. Прежде необходимо удостовериться в обоснованности территориального размещения АЗС и принять меры по устранению угроз жизни и здоровью граждан. Мне нужны конкретные результаты, а не просто статистические данные», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
Он заявил, что главы администраций муниципалитетов будут нести личную ответственность в случае при незаконном функционировании заправок на их территориях.