Благотворительность

Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО

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Бойцам в зоне СВО передали питьевую воду, продукты питания с длительным сроком хранения, предметы первой необходимости и одежду, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Такая адресная и необходимая поддержка имеет огромное значение и помогает достойно справляться с трудностями, с которыми сталкиваются эти люди на передовой», — подчеркнул глава города Зайт Орцханов.

Как отмечают в администрации, в оказании помощи принимают участие почти все ведомства республики. Очень важно, что помощь передается прямо на передовую, где находятся наши земляки. Все грузы комплектуются исходя из потребностей участников СВО.

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