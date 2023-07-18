Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО

«Такая адресная и необходимая поддержка имеет огромное значение и помогает достойно справляться с трудностями, с которыми сталкиваются эти люди на передовой», — подчеркнул глава города Зайт Орцханов.

Как отмечают в администрации, в оказании помощи принимают участие почти все ведомства республики. Очень важно, что помощь передается прямо на передовую, где находятся наши земляки. Все грузы комплектуются исходя из потребностей участников СВО.