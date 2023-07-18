Мэрия Магаса оказала гуманитарную помощь участникам СВО
Бойцам в зоне СВО передали питьевую воду, продукты питания с длительным сроком хранения, предметы первой необходимости и одежду, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Такая адресная и необходимая поддержка имеет огромное значение и помогает достойно справляться с трудностями, с которыми сталкиваются эти люди на передовой», — подчеркнул глава города Зайт Орцханов.
Как отмечают в администрации, в оказании помощи принимают участие почти все ведомства республики. Очень важно, что помощь передается прямо на передовую, где находятся наши земляки. Все грузы комплектуются исходя из потребностей участников СВО.