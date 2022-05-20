Музей ИЗО Ингушетии представил проект «День ингушских башен»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки фоторабот Заура Плиева, приуроченной ко Дню ингушских башен, который впервые отпразднуют в республике 21 мая, сообщила пресс-служба учреждения.
Заур Плиев передал через объектив своей камеры неповторимые горные пейзажи Ингушетии и многовековые башенные комплексы «Ний», «Пялинг», «Эгикал», «Эрзи» и другие. Творческий подход к работе Заура Плиева позволяет по-новому взглянуть на настоящих хранителей уникального исторического кода ингушей.
Многочисленные почитатели творчества Заура Плиева пришли в этот день поддержать его и вновь удостовериться в его несомненном таланте фотохудожника.
Данная выставка — очередной совместный проект музея и Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия. Зрителям вновь представилась возможность отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением авторских фотографий, подготовленные Почтой России.
Для гостей была представлена выставка-продажа партворка «Почтальоны России» — ограниченной серии раскрашенных фигурок российских почтальонов из разных эпох и миниатюр служебного транспорта почтовиков. Также сотрудники Почты России организовали интерактивную викторину, участники отвечали на вопросы, благодаря которым не только получили ценные призы, но и узнали для себя много нового и полезного о Почте России.