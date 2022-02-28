На единственном автодроме в Ингушетии волонтеры собрали 400 мешков мусора
На автодроме в городе Сунжа Ингушетии в рамках декады экологических субботников волонтеры собрали 400 мешков мусора, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Пока одна команда волонтеров трудилась в Плиево, вторая команда очищала всю территорию автодрома в Сунже. К уборке территории присоединились и жители города. Общими усилиями, ребята собрали 400 мешков мусора», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 30 добровольцев, которые прошли регистрацию через платформу «Добро.ru», очистили территорию близ известного родника имени Пророка Мухаммада (мир ему) в сельском поселении Плиево Назрановского района.