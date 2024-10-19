Жительнице Ингушетии необоснованно снизили пенсию на 6 тыс. рублей 

Горожанка получает страховую пенсию по старости и является инвалидом I группы. В ходе проверки выяснилось, что в январе 2023 года экспертный центр при отделении Социального фонда России по Волгоградской области необоснованно снизил размер ее пенсии более чем на 6 тыс. рублей. Основанием для снижения выплаты стала справка о заработной плате заявительницы за период с 1993 по 1998 год, превышающая сумму среднемесячного жалованья по стране за тот же период.

Однако выплата страховой пенсии по старости может быть прекращена пенсионным органом только в случае признания недействительными сведений, на основании которых она назначена.

Прокуратура выступила в защиту нарушенных прав женщины и направила в Магасский районный суд исковое заявление, которое было удовлетворено. ВС региона оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения

В настоящее время заявительнице возобновлена выплата пенсии в прежнем размере, также она получила удержанные за указанный период 126 тыс. рублей.