Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии вручили погоны генерал-майора полиции

Погоны руководителю территориального органа в торжественной обстановке вручил первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии страны генерал-майор Олег Чернай.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в клубе Назрановского полка Росгвардии, также принял участие личный состав территориального управления и подчиненных подразделений.

В рамках мероприятия сотрудникам и военнослужащим Управления Росгвардии по Ингушетии за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, и за вклад в охрану общественного порядка были вручены государственные награды.

Также ведомственной награды был удостоен управляющий делами Главы республики Руслан Тамбиев.