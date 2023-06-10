Росгвардия

Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии вручили погоны генерал-майора полиции

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Как ранее сообщала газета «Ингушетия», указом главы государства начальнику управления Росгвардии по Ингушетии Микаилу Буружеву присвоено звание высшего начальствующего состава «генерал-майор полиции».

Погоны руководителю территориального органа в торжественной обстановке вручил первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии страны генерал-майор Олег Чернай.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в клубе Назрановского полка Росгвардии, также принял участие личный состав территориального управления и подчиненных подразделений.

В рамках мероприятия сотрудникам и военнослужащим Управления Росгвардии по Ингушетии за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, и за вклад в охрану общественного порядка были вручены государственные награды.

Также ведомственной награды был удостоен управляющий делами Главы республики Руслан Тамбиев.

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