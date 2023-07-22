Неизвестные обстреляли автомобиль и избили водителя в Ингушетии

«В сельском поселении Экажево неизвестные обстреляли из неустановленного оружия автомобиль Toyota Camry местного жителя, принудив его остановиться», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, нападавшие нанесли побои владельцу автомобиля и скрылись с места происшествия.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и принимает меры к установлению местонахождения злоумышленников.

Всех, кто располагает сведениями о лицах, совершивших нападение, представитель министерства попросил сообщить в дежурную часть.

Как заявил газете информированный источник, нападение может быть связано с умыканием девушки.