Неизвестные обстреляли автомобиль и избили водителя в Ингушетии
В селе Экажево Назрановского района неизвестные обстреляли иномарку, а водителя избили, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД в субботу, 22 июля.
«В сельском поселении Экажево неизвестные обстреляли из неустановленного оружия автомобиль Toyota Camry местного жителя, принудив его остановиться», - сказал сотрудник пресс-службы.
По его данным, нападавшие нанесли побои владельцу автомобиля и скрылись с места происшествия.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и принимает меры к установлению местонахождения злоумышленников.
Всех, кто располагает сведениями о лицах, совершивших нападение, представитель министерства попросил сообщить в дежурную часть.
Как заявил газете информированный источник, нападение может быть связано с умыканием девушки.