Криминал

Неизвестные обстреляли автомобиль и избили водителя в Ингушетии

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В селе Экажево Назрановского района неизвестные обстреляли иномарку, а водителя избили, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД в субботу, 22 июля.

«В сельском поселении Экажево неизвестные обстреляли из неустановленного оружия автомобиль Toyota Camry местного жителя, принудив его остановиться», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, нападавшие нанесли побои владельцу автомобиля и скрылись с места происшествия.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и принимает меры к установлению местонахождения злоумышленников.

Всех, кто располагает сведениями о лицах, совершивших нападение, представитель министерства попросил сообщить в дежурную часть.

Как заявил газете информированный источник, нападение может быть связано с умыканием девушки.

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