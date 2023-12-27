Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения, общественники в сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева и начальника следственного изолятора Мусы Батыгова проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Они совершили обход территории, провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса, карантинного отделения и карцерных помещений. Также гости совместно с членами общественного совета при ОФСИН провели прием граждан.

Далее состоялась встреча правозащитников с начальником учреждения полковником внутренней службы Сергеем Меньшовым. Были рассмотрены вопросы взаимодействия, медицинского обеспечения и питания лиц, содержащихся в СИЗО, а также трудоустройства осужденных к принудительным работам.

«Глава ведомства выразил благодарность представителям общественности за конструктивное взаимодействие, благодаря которому удается решать многие проблемы, а также поздравил их с наступающим Новым годом», — сказал собеседник издания.