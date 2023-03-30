Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Ингушетии
Одни человек пострадал при столкновении LADA Kalina и Mercedes-Benz W203 в Ингушетии, сообщает пресс-службе МЧС по республике.
ДТП произошло накануне вечером на 572 км ФАД «Кавказ», травмированный доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.
Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия были привлечены сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.