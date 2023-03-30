ДТП

Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Ингушетии

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Одни человек пострадал при столкновении LADA Kalina и Mercedes-Benz W203 в Ингушетии, сообщает пресс-службе МЧС по республике.

ДТП произошло накануне вечером на 572 км ФАД «Кавказ», травмированный доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия были привлечены сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.

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