Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Ингушетии

ДТП произошло накануне вечером на 572 км ФАД «Кавказ», травмированный доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия были привлечены сотрудники ПСО «Эрзи» — три человека и одна единица техники.