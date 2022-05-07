Одинокие пожилые граждане и инвалиды Ингушетии могут обратиться за помощью по телефону «горячей линии»

Сообщается, что информация о работе «горячей линии» 8 (8732) 22-42-30 размещена на сайте социального учреждения.

Напомним, в рамках реализации соглашения между Минтрудом Ингушетии и Адвокатской палатой республики пожилым людям оказывается бесплатная юридическая помощь. На официальном сайте Минтруда Ингушетии размещен список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, к которым можно обратиться для юридической консультации.