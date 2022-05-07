Одинокие пожилые граждане и инвалиды Ингушетии могут обратиться за помощью по телефону «горячей линии»
На базе Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов функционирует телефон «горячей линии», на который могут обратиться одинокие граждане старшего поколения и инвалиды для получения помощи по доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств, предметов первой необходимости.
Сообщается, что информация о работе «горячей линии» 8 (8732) 22-42-30 размещена на сайте социального учреждения.
Напомним, в рамках реализации соглашения между Минтрудом Ингушетии и Адвокатской палатой республики пожилым людям оказывается бесплатная юридическая помощь. На официальном сайте Минтруда Ингушетии размещен список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, к которым можно обратиться для юридической консультации.