Горячая линия

Одинокие пожилые граждане и инвалиды Ингушетии могут обратиться за помощью по телефону «горячей линии»

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На базе Республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов функционирует телефон «горячей линии», на который могут обратиться одинокие граждане старшего поколения и инвалиды для получения помощи по доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств, предметов первой необходимости.

Сообщается, что информация о работе «горячей линии» 8 (8732) 22-42-30 размещена на сайте социального учреждения.

Напомним, в рамках реализации соглашения между Минтрудом Ингушетии и Адвокатской палатой республики пожилым людям оказывается бесплатная юридическая помощь. На официальном сайте  Минтруда Ингушетии  размещен список адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, к которым можно обратиться для юридической консультации.

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