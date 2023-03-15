Горячая линия

Роспотребнадзор по Ингушетии запустил горячую линию по защите прав потребителей

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В связи с Всемирным днём защиты прав потребителей Управлением Роспотребнадзора по Ингушетии с 9 по 22 марта текущего года организована тематическая горячая линия по всем вопросам защиты прав потребителей по телефонам надзорного ведомства региона 55-02-22, 55-03-21, а также в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Ингушетия» по телефонам 22-89-22, 22-71-59.

Напомним, ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. Именно в этот день в 1961 году (в России указанная дата широко стала отмечаться с 1994 г.) впервые было сформулировано понятие «потребитель» и названы четыре основных права потребителя, а именно: право на информацию, право на безопасность, право на осознанный выбор, право быть услышанным.

Позже Всемирная организация потребителей (Consumers International — CI) дополнила их следующими правами: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей, право на здоровую окружающую среду.

Отмечается, что в этом году Всемирный день прав потребителей касается такой темы, как «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции».

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