В Сунженском районе Ингушетии работает горячая линия органа опеки и попечительства

Как сообщили в администрации района, граждане могут оставить обращение на номер телефона доверия полностью анонимно, содержание разговора останется тайной.

Отмечается, что никакая информация об обратившемся за помощью на детский телефон доверия, а также о тематике его обращения не раскрывается, можно представиться вымышленным именем.