В Сунженском районе Ингушетии работает горячая линия органа опеки и попечительства
В Сунженском районе Ингушетии на номера горячей линии 8(873) 472-27-90, 8(928)790-95-58 принимаются звонки по имеющимся фактам жестокого обращения с детьми; уклонения или должным образом невыполнения родительских обязанностей (обязанностей опекунов, попечителей) по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Как сообщили в администрации района, граждане могут оставить обращение на номер телефона доверия полностью анонимно, содержание разговора останется тайной.
Отмечается, что никакая информация об обратившемся за помощью на детский телефон доверия, а также о тематике его обращения не раскрывается, можно представиться вымышленным именем.