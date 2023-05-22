Горячая линия

В Сунженском районе Ингушетии работает горячая линия органа опеки и попечительства

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В Сунженском районе Ингушетии на номера горячей линии 8(873) 472-27-90, 8(928)790-95-58 принимаются звонки по имеющимся фактам жестокого обращения с детьми; уклонения или должным образом невыполнения родительских обязанностей (обязанностей опекунов, попечителей) по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Как сообщили в администрации района, граждане могут оставить обращение на номер телефона доверия полностью анонимно, содержание разговора останется тайной.

Отмечается, что никакая информация об обратившемся за помощью на детский телефон доверия, а также о тематике его обращения не раскрывается, можно представиться вымышленным именем.

 

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