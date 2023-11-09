Горячая линия

В СУ СКР по Ингушетии действует круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности»

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В следственном управлении СКР по республике действует круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета страны.

В следственно управлении призвали жителей не быть равнодушными, не проходить мимо детской боли, отметив, что только совместными усилиями можно обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Позвонить можно по следующим телефонным номерам: 123 (с мобильного) или 8 (8734) 55-03-05. Круглосуточный номер телефона СК России «Ребенок в опасности»: 8-800-100-12-60#1.

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